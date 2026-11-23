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Промышленный объект пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины на Пермский край. Об этом сообщает RT со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Махонина.

По предварительной информации, пострадавших нет. Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаки украинских беспилотников. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике пострадали семь мирных жителей. Люди получили ранения в результате атак украинских беспилотников и детонации взрывоопасного предмета.

Среди пострадавших – девочка 2012 года рождения. Она попала под удар беспилотника в Петровском районе Донецка. Помимо этого, в республике зафиксировали повреждения жилых домов и гражданских объектов.

В свою очередь, в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в котором находились отец и сын. В результате происшествия они оба получили ранения: мужчину госпитализировали с осколочными повреждениями, а подростка – с акубаротравмой. После оказания первой медицинской помощи отца переведут в Белгородскую областную клиническую больницу, юношу – в детскую областную клиническую больницу.