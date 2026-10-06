Риелтор Перескокова: земля в популярных локациях Подмосковья для ИЖС стоит от 5 млн руб

Обновленные условия "Семейной ипотеки" дадут дополнительный импульс рынку индивидуального жилищного строительства (ИЖС), убеждены эксперты. Сколько стоит участок в столичном регионе и по каким критериям надо его выбирать, разбиралась Москва 24.
Дополнительный стимул
Рынок индивидуального жилищного строительства демонстрирует устойчивый рост, и новые условия "Семейной ипотеки" создают для него дополнительное преимущество. Генеральный директор крупной торговой строительной компании Анатолий Нестеров спрогнозировал рост спроса в сегменте ИЖС в 2026 году до 20%, сообщает "Газета.ру".
В то же время эксперт назвал факторы, которые, по его мнению, будут сдерживать развитие ИЖС. В частности, это цена и доступность земельных участков, наличие инженерной инфраструктуры, требования банков, а также сокращение срока субсидирования до 15 лет.
Условия "Семейной ипотеки" для покупки квартиры привязали к региону и количеству детей с 1 октября 2026 года. В частности, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей семьи с пятью и более детьми получат ставку 4% и лимит до 18 миллионов рублей, с четырьмя – 6% при лимите до 18 миллионов рублей, с тремя – 8% при лимите до 18 миллионов рублей, с двумя – 10% при лимите до 15 миллионов рублей, с одним ребенком – 12% при лимите до 12 миллионов рублей.
Однако при возведении частного дома, завершении строительства или приобретении участка с последующей застройкой льготная ставка осталась на уровне 6%. Причем она не зависит ни от региона, ни от числа детей в семье.
При этом строительство загородных домов было на подъеме еще до изменения правил жилищной ипотеки. По информации "ДОМ.РФ", за январь – июль 2026 года банки выдали порядка 22 тысяч ипотечных кредитов на эти цели, что на 65% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Объем выдач увеличился на 54%, достигнув 153 миллиарда рублей.
Цена вопроса
ИЖС сегодня является драйвером в программе жилищного строительства, согласился в беседе с Москвой 24 заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Азарий Лапидус.
"Если посмотреть на цифры, таких объектов строится примерно в полтора раза больше, чем многоквартирных домов. Любые дополнительные возможности, связанные с финансированием, приведут к росту и так уже достаточно большого количества ИЖС", – сказал он.
При выборе участка он посоветовал смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру, а также объекты социально-культурного быта, до которых можно добраться без лишних проблем.
"Нельзя покупать дом, не понимая, смогут ли дети пойти в конкретный детский сад или школу, есть ли возможность доехать недалеко и сходить в кино, кафе или ресторан. Исходя из этих принципов и нужно выбирать участок", – заключил эксперт.
Риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова подтвердила, что новые условия "Семейной ипотеки" могут стать дополнительным драйвером для рынка ИЖС.
"При этом я бы не ожидала одинакового роста цен на все участки: в столичном регионе разброс стоимости земли огромный. К примеру, участок в 20–30 километрах от Москвы в хорошем направлении и с коммуникациями может стоить несколько миллионов рублей, а в более удаленных локациях сопоставимый по площади участок получится найти значительно дешевле", – отметила она в разговоре с Москвой 24.
По ее словам, здесь важно не попасть в ловушку низкой стоимости: обычно она объясняется отсутствием коммуникаций, плохой дорогой, сложным подъездом, ограничениями по строительству или юридическими нюансами. Поэтому цена в 500–700 тысяч рублей за участок сама по себе еще не означает выгодную покупку.
Также стоит обратить внимание на юридическую чистоту участка: категорию земли, вид разрешенного использования, границы, обременения, ограничения на строительство, перечислила нюансы специалист.
"Семейная ипотека действительно может сделать ИЖС более доступным, но я бы не советовала принимать решение только потому, что ставка льготная. Нужно считать весь проект целиком: участок плюс строительство, подключение коммуникаций, отделка, благоустройство и возможные дополнительные расходы", – добавила риелтор.
Оценивая перспективы инвестиционной привлекательности, эксперт рекомендовала вкладывать деньги не просто в землю, а в ликвидную локацию. По ее мнению, наиболее перспективными будут участки и дома там, где развивается транспортная и социальная инфраструктура, есть спрос со стороны семей и ограничено предложение качественных объектов. В числе наиболее интересных она выделила Новорижское, Киевское, Калужское, Минское и Дмитровское направления.
"Главный тренд я бы сформулировала так: "Семейная ипотека" может увеличить спрос на ИЖС, но одновременно повысит требования покупателей к качеству предложения. И выиграют в первую очередь те участки и дома, которые будут ликвидны не только сегодня, но и через 5–10 лет", – добавила Перескокова.
Для семейного проживания она рекомендовала смотреть на ближайшие 30–50 километров от Москвы: здесь оптимальное сочетание цены, качества жизни и последующей ликвидности. Более удаленные районы могут быть интересны с точки зрения цены приобретения, но последующая продажа может быть сложнее.
Для участка порядка 6–10 соток в относительно хорошей локации с подъездом и коммуникациями она посоветовала ориентироваться на сумму примерно до 5 миллионов. В популярных направлениях ближе к Москве стоимость может составлять 5–10 миллионов и выше, а в престижных локациях цена земли способна оказаться значительно больше, заключила Перескокова.