Риелтор Перескокова: земля в популярных локациях Подмосковья для ИЖС стоит от 5 млн руб

Обновленные условия "Семейной ипотеки" дадут дополнительный импульс рынку индивидуального жилищного строительства (ИЖС), убеждены эксперты. Сколько стоит участок в столичном регионе и по каким критериям надо его выбирать, разбиралась Москва 24.

Дополнительный стимул

Рынок индивидуального жилищного строительства демонстрирует устойчивый рост, и новые условия "Семейной ипотеки" создают для него дополнительное преимущество. Генеральный директор крупной торговой строительной компании Анатолий Нестеров спрогнозировал рост спроса в сегменте ИЖС в 2026 году до 20%, сообщает "Газета.ру".





Анатолий Нестеров генеральный директор крупной торговой строительной компании После 1 октября частный дом для части семей стал не просто альтернативой квартире по формату проживания, а более доступным способом решить жилищный вопрос. Сценарий роста на 15–25% предполагает, что сохранение ставки 6% станет стимулом, прежде всего, для тех семей, которые уже выбирали между квартирой и домом.

В то же время эксперт назвал факторы, которые, по его мнению, будут сдерживать развитие ИЖС. В частности, это цена и доступность земельных участков, наличие инженерной инфраструктуры, требования банков, а также сокращение срока субсидирования до 15 лет.

Условия "Семейной ипотеки" для покупки квартиры привязали к региону и количеству детей с 1 октября 2026 года. В частности, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей семьи с пятью и более детьми получат ставку 4% и лимит до 18 миллионов рублей, с четырьмя – 6% при лимите до 18 миллионов рублей, с тремя – 8% при лимите до 18 миллионов рублей, с двумя – 10% при лимите до 15 миллионов рублей, с одним ребенком – 12% при лимите до 12 миллионов рублей.

Однако при возведении частного дома, завершении строительства или приобретении участка с последующей застройкой льготная ставка осталась на уровне 6%. Причем она не зависит ни от региона, ни от числа детей в семье.

При этом строительство загородных домов было на подъеме еще до изменения правил жилищной ипотеки. По информации "ДОМ.РФ", за январь – июль 2026 года банки выдали порядка 22 тысяч ипотечных кредитов на эти цели, что на 65% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Объем выдач увеличился на 54%, достигнув 153 миллиарда рублей.

Цена вопроса

ИЖС сегодня является драйвером в программе жилищного строительства, согласился в беседе с Москвой 24 заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Азарий Лапидус.

"Если посмотреть на цифры, таких объектов строится примерно в полтора раза больше, чем многоквартирных домов. Любые дополнительные возможности, связанные с финансированием, приведут к росту и так уже достаточно большого количества ИЖС", – сказал он.





Азарий Лапидус заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Безусловно, сегодня нужно строить индивидуальные жилые дома в условиях современной дорожной и инженерной инфраструктуры, с доступом к объектам досуга, обслуживания и социально-культурного быта. Это и поликлиники, и больницы в доступности, и кинотеатры, и театры.

При выборе участка он посоветовал смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру, а также объекты социально-культурного быта, до которых можно добраться без лишних проблем.

"Нельзя покупать дом, не понимая, смогут ли дети пойти в конкретный детский сад или школу, есть ли возможность доехать недалеко и сходить в кино, кафе или ресторан. Исходя из этих принципов и нужно выбирать участок", – заключил эксперт.

Риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова подтвердила, что новые условия "Семейной ипотеки" могут стать дополнительным драйвером для рынка ИЖС.



"При этом я бы не ожидала одинакового роста цен на все участки: в столичном регионе разброс стоимости земли огромный. К примеру, участок в 20–30 километрах от Москвы в хорошем направлении и с коммуникациями может стоить несколько миллионов рублей, а в более удаленных локациях сопоставимый по площади участок получится найти значительно дешевле", – отметила она в разговоре с Москвой 24.

По ее словам, здесь важно не попасть в ловушку низкой стоимости: обычно она объясняется отсутствием коммуникаций, плохой дорогой, сложным подъездом, ограничениями по строительству или юридическими нюансами. Поэтому цена в 500–700 тысяч рублей за участок сама по себе еще не означает выгодную покупку.





Наталья Перескокова риелтор, эксперт по недвижимости Обязательно нужно проверить, что именно можно построить на конкретном участке. Бывает, человек покупает красивые 10 соток по привлекательной цене, а потом выясняется, что возвести дом желаемой площади невозможно или возникают проблемы с отступами, подъездом либо коммуникациями.

Также стоит обратить внимание на юридическую чистоту участка: категорию земли, вид разрешенного использования, границы, обременения, ограничения на строительство, перечислила нюансы специалист.

"Семейная ипотека действительно может сделать ИЖС более доступным, но я бы не советовала принимать решение только потому, что ставка льготная. Нужно считать весь проект целиком: участок плюс строительство, подключение коммуникаций, отделка, благоустройство и возможные дополнительные расходы", – добавила риелтор.

Оценивая перспективы инвестиционной привлекательности, эксперт рекомендовала вкладывать деньги не просто в землю, а в ликвидную локацию. По ее мнению, наиболее перспективными будут участки и дома там, где развивается транспортная и социальная инфраструктура, есть спрос со стороны семей и ограничено предложение качественных объектов. В числе наиболее интересных она выделила Новорижское, Киевское, Калужское, Минское и Дмитровское направления.

"Главный тренд я бы сформулировала так: "Семейная ипотека" может увеличить спрос на ИЖС, но одновременно повысит требования покупателей к качеству предложения. И выиграют в первую очередь те участки и дома, которые будут ликвидны не только сегодня, но и через 5–10 лет", – добавила Перескокова.



Для семейного проживания она рекомендовала смотреть на ближайшие 30–50 километров от Москвы: здесь оптимальное сочетание цены, качества жизни и последующей ликвидности. Более удаленные районы могут быть интересны с точки зрения цены приобретения, но последующая продажа может быть сложнее.





Наталья Перескокова риелтор, эксперт по недвижимости Если говорить об ориентирах по стоимости, сегодня в Подмосковье можно найти небольшие и достаточно удаленные участки примерно от 500–800 тысяч рублей. Но это скорее нижняя граница рынка, а не средняя цена качественного предложения.

Для участка порядка 6–10 соток в относительно хорошей локации с подъездом и коммуникациями она посоветовала ориентироваться на сумму примерно до 5 миллионов. В популярных направлениях ближе к Москве стоимость может составлять 5–10 миллионов и выше, а в престижных локациях цена земли способна оказаться значительно больше, заключила Перескокова.

