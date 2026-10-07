Эколог Рыбальченко рассказал о ликвидации последствий пожара на танкере у берегов Сочи

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара на нефтяном танкере у берегов Сочи. Судно под флагом Либерии атаковали ВСУ с помощью безэкипажных катеров вечером 6 октября. Об обстановке на курорте расскажет Москва 24.

Постоянный мониторинг

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Безэкипажные катера ВСУ атаковали у побережья Черного моря танкер "Афрамакс Рио" с грузом нефти, следовавший под флагом Либерии из Новороссийска в Индию, сообщили в Минтрансе России. По данным ведомства, на борту находились 23 гражданина Индии: всех их спасли, пострадавших нет.



В результате атаки в акватории возникло открытое горение нефти, 7 октября его ликвидировали. В Минтрансе уточнили, что приступить к тушению удалось после снижения интенсивности горения, когда безопасное сближение спасательных судов с танкером стало реальным. Министр транспорта Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки.



Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории. Эти ограничения продолжили действовать 7 октября.





Андрей Прошунин мэр Сочи Для нас главный приоритет – безопасность жителей и гостей Сочи… По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям на сочинских пляжах сохраняются введенные ограничения на купание.

Кроме того, Росгидрометцентр проводит оперативный расчет направления распространения продуктов горения, а автоматический пост контроля ведет постоянный мониторинг качества воздуха и воды.

Загрязнений нет

Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Сочи не зафиксировано, подчеркнул глава Минтранса Андрей Никитин. Круглосуточное наблюдение за качеством воздуха ведет специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей по поручению главы города Андрея Прошунина.

"Роспотребнадзор осуществляет контроль качества морской воды. Отбор проб проводится во всех четырех внутригородских районах Сочи. По информации Росгидрометцентра, в ближайшее время ожидается юго-восточный и южный ветер с последующим переходом ночью на северо-восточный, от слабого до умеренного. Усиления волнения и штормовых явлений не прогнозируется, осадки не ожидаются. Признаков формирования облачности, связанной с загрязнением, не наблюдается. Ситуация находится на постоянном контроле городского оперативного штаба", – сказано в телеграм-канале мэрии Сочи.

Росприроднадзор также не выявил факты загрязнения, сообщило ведомство в своих соцсетях. Кроме того, работа сочинских санаториев остается штатной, а ограничение доступа к набережным и пляжам носит временный характер, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. В одной из туркомпаний также заявили, что утром 7 октября на побережье обстановка была спокойной: море не волновалось, вода выглядела чистой, а местные жители не чувствовали посторонних запахов в воздухе.

По словам специалистов, есть надежда, что на танкере загорелось только судовое топливо из моторного отделения, однако уже сейчас стоит поставить боновые ограждения недалеко от суши, чтобы не допустить катастрофы. Таким мнением в беседе с НСН поделился директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

"То, что было загружено на судне, могло не попасть в море. К тому же по вечерам на побережье всегда дует бриз с берега на море. Так что надеемся, что бриз отнесет шлейф дыма от жилых районов Сочи. Однако на больших высотах направление ветра разворачивается, отсюда и чувствуется запах гари в городе", – рассказал он.

Эксперт отметил, что при выпадении пепла на сушу деградация растительности не наступает – это изучалось методами биоиндикации. Что касается животных, волонтеры обычно отмывают безнадзорных собак и кошек от черных точек после дождя. Однако сейчас осадков в Сочи нет, и даже если они выпадут, то будут сухой сажей, объяснил эксперт.

"Даже если черноморское течение подхватит эту сажу, то это все-таки не сырой нефтепродукт, так что она быстрее утонет", – добавил он.





Роман Пукалов директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" При горении нефтепродуктов в море близко это все бонами не оградить, но, безусловно, необходимо поставить боновую защиту на удаление, чтобы локализовать распространение сгоревшей сажи, по возможности обрабатывать ее сорбентами. Хочу сказать, что Морспаслужба Краснодарского края работает очень профессионально последние годы.

Эксперт по экологической безопасности Илья Рыбальченко рассказал, как будут устранять последствия возгорания нефтяного танкера у "Сириуса", сообщает издание "Абзац".

По его словам, нефть способна растекаться по воде тончайшей пленкой и, в отличие от мазута, может разлагаться благодаря аэробным бактериям, обитающим в Черном море.





Илья Рыбальченко эксперт по экологической безопасности Они способны выделять ферменты, необходимые для разложения, и используют нефть как кормовую базу. Такие бактерии начинают быстро размножаться.

Дополнительно специалисты задействуют адсорбционные реагенты – гранулы, на которые осаждается нефть. Они тонут, очищая поверхность воды, а затем становятся кормом для тех же бактерий, заключил Рыбальченко.

