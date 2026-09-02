Эксперт Мурадян рекомендовал рассмотреть Турцию, ОАЭ и Китай для отдыха в осенние каникулы

Осенние каникулы в российских школах пройдут в октябре. Эта неделя – традиционное время для коротких семейных поездок, и многие родители уже начинают рассматривать направления. О том, какие варианты для отдыха с детьми сейчас наиболее доступны и популярны, – в материале Москвы 24.

Ближе к дому

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Юлия Перова

Первые каникулы в новом учебном году пройдут в российских школах в октябре: с 5-го по 11-е при обучении по триместрам и с 26 октября по 3 ноября при системе четвертей. Для многих семей это повод спланировать небольшое путешествие.

Для тех, кто предпочитает короткие поездки, подходящим вариантом станут спа-отели и усадьбы в Московской области или однодневные поездки в старинные города, рассказала Москве 24 руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь.





Наталия Ансталь руководитель турфирмы и тревел-блогер Цены зависят от состава семьи и выбранного варианта. В будни базовое бронирование часто возможно на одну ночь, а на выходные стандартный заезд – с пятницы по воскресенье, и это дороже.

Для семьи из двух взрослых и одного ребенка до десяти лет базовые цены начинаются примерно от 20 тысяч рублей за сутки, но все сильно варьируется в зависимости от отеля и категории номера.

Что касается поездок в ближайшие города, Ансталь посоветовала учитывать способ передвижения – на машине, или общественном транспорте, или такси, так как каждый способ может быть более или менее выгоден в зависимости от состава семьи.

Для однодневной прогулки, по ее оценке, можно заложить бюджет около 10 тысяч рублей.

"Если же планируется остаться на ночь, потребуется гостиница или аренда квартиры, то на пару-тройку дней стоит закладывать порядка 20 тысяч рублей при условии, что туристы будут питаться в кафе и посещать экскурсии", – добавила эксперт.

Среди ближайших городов для осенней поездки Ансталь выделила Коломну. Также среди туристов традиционно популярны Дмитров, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Гусь-Хрустальный, а также Боголюбово, добавил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин в разговоре с РИА Новости.

На каникулы в регионы

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Куликов

Среди внутренних направлений туристы останавливают свой выбор на Сочи – море еще не холодное, и средний чек такой поездки начинается от 50 тысяч рублей (на выходные с перелетом), хотя цена сильно зависит от района проживания.





Наталия Ансталь руководитель турфирмы и тревел-блогер Калининград по стоимости примерно сопоставим с Сочи. В Санкт-Петербурге на семью на пару-тройку дней можно уложиться в сумму от 30 тысяч рублей. Но важно помнить, что каникулы – это повышенный спрос, и цены могут быть выше.

Кроме того, по данным АТОР, спрос среди российских туристов на отдых в Анапе в период с сентября по октябрь 2026 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в ассоциации отметили, что в среднем по рынку примерно половина всех организованных туров в сентябре и октябре приходится на черноморские курорты, а вторым крупным сегментом осеннего спроса является санаторный отдых.

Также в осенний туристический топ входят речные круизы, Алтай, Казань, Дагестан, отели и санатории средней полосы России.

При этом российские туроператоры не фиксируют рост цен на размещение внутри страны в этом году. Более того, на ряде массовых курортов России отдых стал дешевле, чем год назад.

Отдых за рубежом

За границей в октябре главные направления – Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд, ОАЭ и Китай. Бархатный сезон продолжается, погода комфортная, а цены ниже, чем в пик лета, отметили эксперты.

"Вторая половина октября – это завершение бархатного сезона в Турции, и это отличное время, чтобы совместить пляжный отдых с культурной программой. Можно освежить свои знания по античной и средневековой истории, посетив древние достопримечательности. Отдых на двоих на неделю обойдется примерно от 150 тысяч рублей", – рассказал Москве 24 вице-президент АТОР Артур Мурадян.

По данным ассоциации, Турция занимает лидирующую позицию с примерно 50% всех бронирований.





Артур Мурадян вице-президент АТОР Поздняя осень – прекрасное время и для Египта. В Хургаде и Шарм-эш-Шейхе в этот период наиболее благоприятный сезон: море теплое, а воздух прогревается до 30 градусов. Любителям истории стоит посетить Большой Египетский музей – это обязательная часть программы, особенно для путешествия со школьниками, ну и, разумеется, пирамиды.

Отдых в конце октября здесь обойдется в среднем в 200 тысяч рублей на двоих на неделю с перелетом.

"Из близких направлений обязательно стоит рассмотреть ОАЭ. В октябре там уже начинается высокий сезон: устанавливается комфортная погода, море прогрето, а с детьми можно отправиться в тематические парки – Dubai Parks and Resorts или парки развлечений острова Яс", – уточнил эксперт.

Отдых в хорошем пляжном отеле в середине октября в среднем обойдется от 190 тысяч рублей на двоих на неделю с перелетом.

Кроме того, продажи туров из России в Китай на сентябрь и октябрь увеличились в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вьетнам показал на сентябрь-октябрь у разных туроператоров рост на 40–140% год к году, а Китай – до 100%.

"Главным образом это пляжный отдых на острове Хайнань, где в октябре комфортно, а также есть множество развлечений для всей семьи. Поездка сюда обойдется в сумму от 150 тысяч рублей на двоих. Так что выбор направлений на позднюю осень действительно большой – от бюджетного пляжа до насыщенных экскурсионных туров", – добавил Мурадян.

В свою очередь, Наталия Ансталь добавила, что, если есть возможность продлить поездку за пределы школьных каникул, можно рассмотреть Азию – Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланку. Она пояснила, что перелеты в эти страны длительные, поэтому туристы обычно стараются брать больше времени, чтобы компенсировать дорогу.



Наталия Ансталь руководитель турфирмы и тревел-блогер Стартовые цены на Азию – от 220 тысяч рублей на семью, но здесь тоже все зависит от региона, отеля и запросов. Например, во Вьетнаме город Фантхьет будет дешевле, чем более раскрученные курорты.

Она также предупредила, что октябрь – переходный сезон, погода может быть нестабильной, возможны дожди, поэтому многие все же предпочитают направления с гарантированным солнцем.