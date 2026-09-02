Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 34 БПЛА, летевших на столицу

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ нейтрализовали еще три дрона, летевших в сторону Москвы вечером в среду, 2 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

На месте падения фрагментов БПЛА задействованы сотрудники экстренных служб.

Ранее Собянин сообщал об отражении атаки трех беспилотников. Они также направлялись к Москве. Таким образом, на подлете к столице сбито уже 34 БПЛА.

При этом всего в период с 08:30 1 августа по 08:30 1 сентября в сторону Московского региона направлялись свыше 8,6 тысячи дронов. Большая часть была ликвидирована на дальних подступах.

