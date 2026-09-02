Российский поверенный отверг в МИД Франции обвинения из-за инцидента в Лейпциге

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Временный поверенный в делах РФ в Париже Александр Зезюлин категорически отверг в МИД Франции обвинения в причастности Москвы к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ.

По словам дипломата, российской стороне были пересказаны обвинения, ранее предъявленные официальным Берлином, а также выражена солидарность с Германией. Зезюлин назвал эти обвинения голословными и полностью их отверг.

В дипмиссии подчеркнули, что претензии к России являются надуманными и не имеют под собой оснований.

В начале августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским Ан‑124 был обнаружен беспилотник со взрывным устройством. Из-за этого воздушная гавань остановила рейсы и перенаправила прибывавшие самолеты в другие города.

По данным следствия, дрон нес около 800 граммов взрывчатки. Глава МВД Германии Александер Добриндт квалифицировал произошедшее как гибридную атаку и не исключил ее повторения.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обратился к России, заявив, что Германию не удастся запугать и страна готова к переговорам.

В свою очередь, Владимир Путин прокомментировал обвинения Германии в адрес Москвы, указав, что Берлин не предоставил никаких доказательств причастности РФ к инциденту. При этом улики, судя по всему, были подброшены, заявил президент РФ.

