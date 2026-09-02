В МИД Германии пригрозили санкциями против "большого числа" россиян

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В новые санкционные списки Евросоюза, предложенные Берлином, войдет "большое число" россиян. Об этом глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС, которая проходит на курорте "Лощина друидов" в Ирландии.

"Мы, конечно, в ближайшие недели продолжим работать над тем, чтобы ввести санкции против отдельных лиц. И я думаю, это будет большое число лиц", – передает слова Вадефуля ТАСС.

Ранее в аэропорту Лейпцига вблизи украинского грузового самолета Ан-124 нашли дрон со взрывателем и примерно 800 граммами взрывчатки. Из-за этого авиагавань приостановила полеты. Позднее полиция обнаружила еще один БПЛА с 50 граммами гексогена.

Глава МВД Германии Александер Добриндт назвал случившееся гибридной атакой и допустил повторение подобных ситуаций. В свою очередь, Вадефуль обратился к России и сказал, что Германию не получится запугать, а также указал, что страна готова к переговорам.

Кроме того, власти ФРГ решили закрыть генконсульство России в Бонне. С 11 сентября диппредставительство прекратит выдачу готовых паспортов.

В связи с антироссийскими действиями и заявлениями временного поверенного в делах Германии в РФ Бернда Финке вызвали в российский МИД. Там он пробыл час, после чего покинул здание.