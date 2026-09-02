Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 16:53

Политика

В МИД Германии пригрозили санкциями против "большого числа" россиян

Фото: ТАСС/Zuma

В новые санкционные списки Евросоюза, предложенные Берлином, войдет "большое число" россиян. Об этом глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС, которая проходит на курорте "Лощина друидов" в Ирландии.

"Мы, конечно, в ближайшие недели продолжим работать над тем, чтобы ввести санкции против отдельных лиц. И я думаю, это будет большое число лиц", – передает слова Вадефуля ТАСС.

Ранее в аэропорту Лейпцига вблизи украинского грузового самолета Ан-124 нашли дрон со взрывателем и примерно 800 граммами взрывчатки. Из-за этого авиагавань приостановила полеты. Позднее полиция обнаружила еще один БПЛА с 50 граммами гексогена.

Глава МВД Германии Александер Добриндт назвал случившееся гибридной атакой и допустил повторение подобных ситуаций. В свою очередь, Вадефуль обратился к России и сказал, что Германию не получится запугать, а также указал, что страна готова к переговорам.

Кроме того, власти ФРГ решили закрыть генконсульство России в Бонне. С 11 сентября диппредставительство прекратит выдачу готовых паспортов.

В связи с антироссийскими действиями и заявлениями временного поверенного в делах Германии в РФ Бернда Финке вызвали в российский МИД. Там он пробыл час, после чего покинул здание.

Новости мира: Германия обвинила Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига

Читайте также


политика

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика