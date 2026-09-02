Новак заявил о более стабильной ситуации на рынке топлива на этой неделе

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Ситуация на рынке топлива стала более стабильной на текущей неделе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак ИС "Вести".

По его словам, на внутренний рынок поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Ряд из них начал работать без ремонтов.

"Поэтому надеемся, что и дальше так же будет ситуация развиваться, держим на контроле, мониторим вместе с компаниями, с нашим федеральным органом и исполнительной властью", – подчеркнул Новак.

Как отметил вице-премьер, Россия продолжает импортировать бензин, дизель и авиакеросин. Он добавил, что частично закрывается потребность в топливе на внутреннем рынке за счет поставок из-за рубежа.

Ранее правительство РФ разрешило продажу бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса "Евро-2", "Евро-3", "Евро-4" и "Евро-5" с поставкой на общих рыночных условиях на АЗС.

Решение будет действовать до 30 июня 2027 года. Данная мера поспособствует приведению требований о розничной продаже топлива в соответствие с ранее принятыми решениями о разрешении выпуска в обращение топлива различных экологических классов.

