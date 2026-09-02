Спартакиада "Мой спортивный район" стартует в Москве в сентябре

Фото: пресс-служба Департамента спорта города Москвы

В сентябре в Москве начнется спартакиада "Мой спортивный район". Участники смогут посоревноваться в восьми видах спорта, сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

Уточняется, что эта спартакиада в Москве станет уже четвертой. Она затронет 10 округов города. Для жителей столицы подготовили состязания по легкой атлетике, мини-футболу, волейболу, бадминтону, настольному теннису, шашкам, шахматам и плаванию.

Соревнования разделены на два этапа: окружной и городской. Во втором этапе выступят победители окружных мероприятий. Состязания проведут среди мужчин и женщин, юношей и девушек в личном или командном зачете в зависимости от вида спорта. Всего предусмотрено 78 возрастных групп. Участвовать можно в нескольких видах спорта. Возраст участников – от 7 до 64 лет.

Окружной этап начнется с легкой атлетики: 22, 24, 26 и 27 сентября. Затем 3, 4, 10 и 11 октября пройдут матчи по мини-футболу, с 16 по 25 октября – по волейболу. Турнир по бадминтону состоится 31 октября и 1 ноября. В ноябре запланированы соревнования по настольному теннису, шашкам и шахматам. Завершит окружной этап плавание – 28 и 29 ноября.

Городской этап стартует 11 октября также с легкой атлетики. Вместе с тем в октябре пройдут финалы по мини-футболу. В ноябре – по волейболу и бадминтону. Любители настольного тенниса встретятся 5 и 6 декабря, шахматисты и игроки в шашки – 12 и 13 декабря. Завершатся соревнования 19 декабря заплывами по плаванию.

Финальные матчи, кроме заплывов и легкоатлетических забегов, будут проходить на площадках "Московского спорта" в районных центрах "Место встречи "Экран" (Новочеркасский бульвар, 21а) и "Место встречи "Орион" (улица Летчика Бабушкина, 26).

Победителям вручат медали. Принять участие в соревнованиях можно бесплатно, но важно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте спартакиады. Также понадобится документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении для горожан в возрасте до 14 лет). Необходимо и медицинское заключение или коллективная заявка с отметкой врача, которые подтвердят допуск к состязаниям.

Ранее стало известно, что 12 сентября в ландшафтном парке "Крылатские холмы" состоится забег "Кросс нации". Программа стартует в 09:00. В разных дистанциях смогут принять участие москвичи всех возрастов и уровней подготовки.