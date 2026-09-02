В Приангарье завели дело о неоказании помощи ребенку с оторванным пальцем

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Уголовное дело расследуется в Приангарье, где ребенку с оторванной фалангой пальца на руке провели операцию только через неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Следственный комитет РФ.

Инцидент произошел в городе Железногорске-Илимском. По данным СМИ, мальчику дверью оторвало треть пальца, после чего его доставили в больницу на скорой помощи. Мать надеялась, что врачи смогут пришить палец, однако медики ограничились перевязкой, заявив, что восстановить его не получится. Операцию мальчику провели лишь спустя неделю, когда обнажилась кость.

"В рамках дела расследуются обстоятельства ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку", – говорится в сообщении ведомства.

Причины и условия произошедшего также устанавливает прокуратура. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе управления по Иркутской области доложить о ходе расследования.

Ранее пятилетний мальчик получил травму пальца на качелях в детском саду в городе Западная Двина Тверской области. Инцидент произошел во время прогулки воспитанников. Ребенок, качаясь на качелях, повредил палец правой руки. Медики диагностировали травматическую ампутацию фаланги.

