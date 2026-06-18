Едва не лишившийся пальца в детсаду ребенок госпитализирован под Саратовом

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В Саратовской области попал в больницу пятилетний ребенок, который едва не лишился пальца в детсаду. Об этом РИА Новости рассказали в региональном Минздраве.

15 июня руководитель регионального комитета многодетных матерей Ирина Алешина со ссылкой на мать мальчика сообщила в соцсетях, что воспитатель детсада в Энгельсе прищемила дверью ребенку палец. При этом сотрудница дошкольного учреждения не оказала ему первую помощь и не сразу вызвала скорую помощь.

Алешина уточняет, что палец прищемили так сильно, что произошла "почти ампутация дистальной фаланги пальца". В настоящее время, как сообщили в министерстве, мальчик находится в стационаре, ему оказана вся необходимая медпомощь. При этом врачи не выявили у него перелома.

В ГУ МВД России по региону сообщили о начале проверки по факту травмирования ребенка. Также организовали проверку по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенного из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, саратовские следователи. Соответствующее поручение было отдано главой СУ СК РФ по региону Дмитрием Костиным.

В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований закона со стороны сотрудников детсада и медперсонала.

Ранее ребенок получил травму в виде перелома лучевой кости в детском саду Елизовского округа Камчатки. По предварительным данным, ЧП произошло во время прогулки. Мальчика госпитализировали. По факту случившегося следователи организовали проверку по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и халатности.

