14 мая, 13:17

Происшествия

Отец лишившейся пальца в Махачкале девочки заявил, что она много плачет

Фото: телеграм-канал Baza

Двухлетняя девочка, которой оторвало палец в детском саду Махачкалы, много плачет, рассказал РИА Новости ее отец.

По его словам, в силу возраста ребенок еще не может объяснить, что именно с ней произошло. Он добавил, что его дочь получила психологическую травму, которую теперь нужно прорабатывать.

"Стараемся мягко разговаривать. Дочка дома, ее уже выписали из больницы. Она не понимает, что случилось, иногда что-то говорит", – поделился он.

В детской республиканской клинической больнице имени Кураева уточнили в беседе с ТАСС, что ребенка доставили в медучреждение с рвано-ушибленной раной. До этого СМИ писали, что палец в детсаду могли отрезать после того, как девочка получила травму.

Однако, как подчеркнули в медучреждении, признаков отрезания пальца не было. У ребенка была отсечена ногтевая фаланга.

В правоохранительных органах заявили, что, по предварительным данным, девочка прищемила мизинец дверью, после чего палец начал отрываться, а воспитатели якобы его дорезали. Сам оторванный палец положили ребенку в колготки, и он выпал уже дома.

Заведующая детским садом, две воспитательницы, а также няня были уволены, добавили в управлении образования Махачкалы.

Инцидент произошел 8 мая в одном из детсадов Советского района. Несмотря на серьезную травму, сотрудники детсада не оказали ребенку медицинской помощи.

Родители узнали о случившемся только вечером. В больнице выяснилось, что палец был утрачен за 2–3 часа до обращения к врачам.

По факту случившегося в отношении заведующей детсада было возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Халатность". Кроме того, двое сотрудников учреждения заключены под стражу, вопрос по третьей фигурантке решается в суде.

