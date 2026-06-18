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18 июня, 13:22

Политика

Лукашенко поручил запретить зарубежные поездки детских групп без госнадзора

Фото: kremlin.ru

Необходимо запретить поездки детских групп за пределы Белоруссии без государственного надзора и разрешения, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Он отметил, что "не хочет никого осуждать", однако указал на то, что в "это время" стоит посидеть дома, особенно когда речь идет о детях.

"Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно в тихой, спокойной стране", – передает его слова БелТА.

Таким образом белорусский лидер прокомментировал удар украинского беспилотника по двухэтажному автобусу на трассе А240 в Брянской области, произошедший 17 июня. В момент случившегося в салоне находилось 44 человека, включая 28 воспитанников белорусской детско-юношеской спортивной школы № 2, которые ехали из Гомеля на отдых в Геленджик.

Погибла беременная женщина, сопровождавшая команду, еще 8 человек, в том числе 6 детей, получили ранения.

Российские следователи возбудили дело о теракте, белорусские – квалифицировали удар как акт терроризма. Лукашенко также указывал на то, что беспилотник, ударивший по автобусу, был украинским, однако Минск пока не торопится делать окончательные выводы по этому поводу.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также назвал случившееся терактом и указал на то, что Россия будет продолжать СВО в качестве ответа.

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