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18 июня, 10:33

Происшествия

СК Белоруссии квалифицировал удар по автобусу под Брянском как терроризм

Фото: ТАСС/врио главы Брянской области

Дело по статье "Акт терроризма" возбуждено в Белоруссии после удара украинского БПЛА по автобусу в Брянской области. Об этом сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета республики Александр Суходольский.

Дрон Вооруженных сил Украины атаковал двухэтажный автобус на трассе А240 в Брянской области 17 июня. Тогда в салоне находились 44 человека, в том числе 28 воспитанников белорусской детско-юношеской спортивной школы № 2. Дети ехали из Гомеля на отдых в Геленджик.

В результате удара БПЛА по автобусу погибла женщина, сопровождавшая команду. Также ранения получили 8 человек, в том числе 6 детей. Их доставляют в белорусские больницы для прохождения лечения по месту жительства.

Взрослому и ребенку, которые тоже пострадали при атаке БПЛА, уже сделали операции. В настоящее время их состояние стабилизировано. При этом те, кто не получил травм при ударе, были также доставлены в Белоруссию.

По факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело о теракте. Зампред Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников сообщил, что детей в автобусе вез негосударственный перевозчик, который выбрал небезопасный маршрут.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал данную атаку терактом. По его словам, в качестве ответа на эти действия Россия продолжает проводить СВО. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин возложил ответственность за гибель людей при атаке на коллективный Запад и Киев.

В ООН уже осудили удар по автобусу. Помимо этого, раскритиковал данную атаку генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.

В Сети появились кадры, на которых видно, как в автобусе от удара выбились стекла. Кроме того, осколки повредили кузов. Внутри транспортного средства зафиксированы повреждения и оставленные вещи, на сиденьях заметны следы крови.

Кремль назвал терактом атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

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