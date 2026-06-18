Движение поездов приостановлено на одном из участков Крымской железной дороги

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на одном из участков. Об этом предупредила пресс-служба перевозчика "Гранд сервис экспресс", передает RT.

Из-за ограничений отменен поезд 168/167 сообщением Симферополь – Москва, который должен был отправиться 18 июня. Пассажиров отправят на других поездах "Таврия".

Также изменился порядок движения для пассажиров шести других составов из Крыма. До поездов их довезут на автобусах со станций Севастополь и Симферополь.

Кроме того, некоторые пассажиры смогут сесть на автобусы на станции Владиславовка. Посадка будет осуществляться на привокзальных площадях.

Ранее Крымская железная дорога уже приостанавливала движение пассажирских поездов на ряде участков в связи с авиационной опасностью. Пассажиры составов, находящихся на закрытых участках, были эвакуированы. Это привело к задержке как минимум свыше десятка поездов. Отставание от расписания составило от 2 до 7,5 часа.

