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18 июня, 13:09

Общество

Участница московской ярмарки отправляет мед со своей пасеки бойцам СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участница московской ярмарки Марина с самого начала спецоперации отправляет военнослужащим мед со своей пасеки, печенье, консервы и чай. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Сначала женщина отправила одну небольшую коробку, а теперь отправленные ею посылки содержат продукты на десятки килограммов. Также помогают и фермеры из соседних хозяйств. Они передают бойцам лекарства, одежду, собственные продукты, свечи.

Посылки отправляются 1–2 раза в месяц. При этом участница ярмарки уточняет у родственников солдат, что конкретно им необходимо. Например, они нередко просят средства личной гигиены, сладости, носки.

После получения посылки военнослужащие отправляют фотографии и передают слова благодарности. По словам женщины, она начала помогать из чувства личной ответственности. Она добавила, что все желающие могут поддержать бойцов, просто передав необходимые вещи волонтерам.

Также помогает военнослужащим и участница столичных ярмарок Ирина из Волгоградской области, которая является пчеловодом в третьем поколении. Она передает им разные виды меда и свечи из пчелиного воска, которые дольше горят.

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