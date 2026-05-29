29 мая, 09:58

Культура

Артисты Москонцерта регулярно выезжают в зону СВО с различными программами

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Культбригада Москонцерта, находящаяся в ведении столичного департамента культуры, систематически оказывает поддержку бойцам спецоперации, ветеранам и жителям новых регионов. Артисты регулярно посещают зону СВО, воинские части, госпитали и приграничные территории с концертными выступлениями, передает портал мэра и правительства Москвы.

За 2025 год коллектив организовал более 320 мероприятий, а с начала 2026-го культбригада уже осуществила 25 выездов и провела порядка 100 концертов для военнослужащих и мирных жителей новых и приграничных регионов.

Только в мае артисты Москонцерта совершили несколько крупных выездов. Выступления стали символом поддержки и единства в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Например, 20 мая в Мариуполе прошел масштабный концерт "Русские маяки". Культурная бригада Москонцерта уже четвертый год подряд организует в этом городе воинской славы праздничные мероприятия, чтобы передать жителям поздравления, поддержку и тепло москвичей. В этом году выступления состоялись в Мариупольском республиканском академическом русском драматическом театре, где после освобождения города возобновились спектакли и концерты.

С 3 по 11 мая также прошла выездная акция "Песни Великой Победы", посвященная годовщине победы в ВОВ. Празднования начались с акции "Вальс Победы" на Привокзальной площади Донецка, в которой приняли участие более 50 пар, исполнявших вальс под песню "Ах, эти тучи в голубом". Затем артисты разделились на две группы: одна отправилась поздравлять военнослужащих, а другая – жителей города. Программа включала лучшие произведения военных лет, современные песни о ВОВ и поэзию.

Аналогичный концерт был показан и на мобильной сцене (КамАЗ-сцене). 9 мая артисты Москонцерта дали выступления у мемориала "Твоим освободителям, Донбасс" и в мемориальном комплексе "Саур-Могила", а также поздравили с Днем Победы военнослужащих в воинских частях Донецкой Народной Республики (ДНР).

В культбригаде числятся солисты Москонцерта Мария Беляева (гусли, вокал), Александр Усков (баян, вокал), Ольга Кузнецова (народный вокал), Татьяна Сорокина и Валентин Суходолец (вокал), а также Роман Сорокин, артист, режиссер и автор Московского театра поэтов под руководством Владислава Маленко.

Однако в этот раз к проекту присоединились артисты фронтовой творческой бригады Центрального военного округа и Российское военно-историческое общество, уточнил гендиректор Москонцерта, ветеран боевых действий Илья Бачурин, возглавлявший выезд. Неоднократно на концертах присутствуют и ветераны Великой Отечественной войны, а также молодежь.

"Искренняя радость, глубокое уважение к участникам и свидетелям Великой Победы – то, что отличает настроение этого дня. В исторических регионах, в Донбассе, этот праздник святой, и даже ограничения на проведение массовых мероприятий не мешают людям собираться и отмечать его", – отметил он

Ко всему прочему, концерты прошли в мемориальном комплексе "Партизанская стоянка" в ЛНР, а также в управлениях ФСБ России по ДНР и ЛНР и подразделениях группировки войск "Центр". В сотрудничестве с фронтовой творческой бригадой Центрального военного округа были организованы мероприятия "Марш Победы" и раздача георгиевских ленточек.

С января 2026 года москонцертовская бригада четыре раза выезжала на новые территории, дав 54 концерта для 6 156 зрителей. Шесть раз они побывали в регионах России, где выступили перед 12 900 зрителями. В Москве и Московской области бригада выступала 14 раз, привлекая 3 269 зрителей на 14 концертов.

Активную поддержку участникам спецоперации оказывают и добровольцы. Например, волонтерский штаб "Сила в своих" из Северного Медведкова готов направить в зону СВО около 1,5 тонны гуманитарной помощи для участников спецоперации. В сборе участвуют как местные жители и активисты, так и депутаты муниципального округа.

Гуманитарный груз предполагается направить в июне. В настоящий момент волонтеры доукомплектовывают партию продуктами длительного хранения, одеждой и предметами личной гигиены.

