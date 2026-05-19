Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 08:14

Город

Волонтеры Северного Медведкова собирают гуманитарную помощь для участников СВО

Фото: волонтерское сообщество "Сила в своих"

Волонтерский штаб "Сила в своих" из Северного Медведкова готов направить в зону СВО около 1,5 тонны гуманитарной помощи для участников спецоперации, передает портал мэра и правительства столицы.

В сборе участвуют как местные жители и активисты, так и депутаты муниципального округа. Гуманитарный груз предполагается направить в июне. В него войдут:

  • оборудование;
  • инструменты;
  • противодроновые одеяла и накидки;
  • маскировочные сети;
  • другие вещи, необходимые на передовой.

В настоящий момент волонтеры доукомплектовывают партию продуктами длительного хранения, одеждой и предметами личной гигиены.

Штаб, объединяющий около 60 активистов, работает с 2022 года. С тех пор волонтеры сделали свыше 30 выездов в зону спецоперации. Обычно гумпомощь отправляют в воинские части один раз в полтора или два месяца. Сами конвои формируют на основе заявок бойцов.

В 2025 году волонтеры направили 9 партий, вес каждой из которых составлял от полторы до двух тонн. Кроме того, активисты изготавливают маскировочные сети, производят антидроновые одеяла.

Поддержать волонтеров может каждый желающий – штабу требуется помощь в сортировке, упаковке и изготовлении необходимых для военнослужащих вещей. Сам штаб находится по адресу Широкая улица, дом 5, корпус 4, и открыт с понедельника по субботу с 13:00 до 19:00.

За прошлый год на северо-востоке Москвы в целом собрали и передали на передовую около 200 тонн гуманитарных грузов и 14 единиц автомобильной техники, а также выполнили свыше 450 адресных заявок бойцов.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что московские волонтеры к прошедшему Дню Победы собрали тысячи подарков бойцам СВО. Патриотические акции прошли с участием волонтеров, школьников и студентов. В частности, ученики подготовили поздравительные открытки и талисманы для бойцов СВО.

Читайте также


городобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика