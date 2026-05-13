13 мая, 17:10

Мэр Москвы

Собянин: московские волонтеры собрали тысячи подарков бойцам СВО ко Дню Победы

Ко Дню Победы в Москве прошли патриотические акции с участием волонтеров, школьников и студентов. Были собраны тысячи подарков. Об этом в МАХ написал Сергей Собянин.

С 23 апреля по всему городу проводилась акция "Георгиевская лента", а с 1 по 3 мая в столичных парках москвичи подписывали открытки ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО в рамках акции "Спасибо герою".

С 4 по 6 мая волонтеры раздавали жителям письма-треугольники с историями о героях войны – летчиках, танкистах, маршалах и генералах. С 1 по 11 мая работал штаб по встрече ветеранов, в рамках которого добровольцы помогали прибывающим гостям на вокзалах и в аэропортах, сопровождали их до гостиниц и залов ожидания.

Школьники подготовили поздравительные открытки и талисманы для бойцов СВО, а студенты колледжей организовали сбор гуманитарной помощи, встречи с военнослужащими, концерты и театральные постановки.

Кроме того, молодежь Москвы участвовала в научно-историческом форуме в Музее Победы, историческом диктанте и акции "Вальс Победы". С 5 по 9 мая волонтеры также доставили гуманитарный груз в ЛНР, поздравили ветеранов и провели мероприятия для детей в социальных учреждениях региона.

Ранее в "Мосфото" показали, как столица встретила 81-ю годовщину Великой Победы. В представленной подборке особое внимание уделено праздничному декору городских улиц и зон общественного пользования.

Кроме того, в нее включены материалы, отражающие патриотические мероприятия, такие как "Вальс Победы". Также в коллекции присутствуют кадры патриотических акций, в том числе "Вальса Победы" и других мероприятий, проходивших на территории ВДНХ, в парках города и в кинопарке "Москино".

