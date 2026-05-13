Общественники в РФ предложили маркировать чипсы и сосиски

В России предложили ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания, в том числе для колбасы и чипсов. С соответствующей инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилось движения "Здоровое Отечество", пишет "Коммерсант".

Общественники предложили ввести маркировку по аналогии с табачными изделиями. По мнению авторов, это поможет снизить потребление в России продуктов с высокой степенью промышленной переработки и долю фальсификата в молочной продукции.

Кроме того, организация предложила сделать ГОСТы для продуктов питания обязательными. Особое внимание они уделили детскому питанию и молочной продукции. Также движение предложило запретить использовать опасные пищевые добавки, например, диоксид титана (E171), который также используется в производстве чипсов.

Среди прочих предложенных мер – создание в магазинах специальной полки для небольших фермерских продуктов и увеличение господдержки фермеров и небольших производителей.

Между тем ранее фермеры попросили отменить маркировку молочной продукции из-за роста банкротств и "ухода в тень" ряда хозяйств. Произошел кратный рост издержек и административной нагрузки. Внедрение системы потребовало от малых хозяйств увеличения штата и закупок оборудования.

Кроме того, система маркировки фиксирует перемещение упаковки, но при этом не гарантирует подлинность содержимого.