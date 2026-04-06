"Известия": фермеры попросили Минпромторг РФ отменить маркировку молочной продукции

Фермеры попросили Минпромторг РФ отменить маркировку молочной продукции из-за роста банкротств и "ухода в тень" ряда хозяйств. Обращение на имя главы ведомства Антона Алиханова направила ассоциация сельхозпроизводителей "Народный фермер", сообщает газета "Известия".

В документе указано, что за 1,5 года действия обязательной маркировки в отношении фермерских хозяйств реализовались все риски, о которых говорили в ассоциации.

"Проблемы, не получившие системного решения, стали причиной массового закрытия малых предприятий – переработчиков молока", – подчеркнули сельхозпроизводители.

Данная проблема сейчас остро стоит на приграничных и отдельных территориях, где нет стабильного мобильного интернета и возможностей для прокладки выделенного кабеля. Из-за этого происходят ситуации, когда ввод продукции в оборот невозможен, что в итоге ведет к порче скоропортящихся товаров и вынужденным простоям в работе.

Кроме того, произошел кратный рост издержек и административной нагрузки. Внедрение системы потребовало от малых хозяйств увеличения штата и закупок оборудования, а также регулярных расходов на криптографическую защиту, членских взносов в международных системах идентификации и оплаты труда персонала. В результате совокупное удорожание производства составляет от 30 до 50%, а в некоторых случаях рентабельность снижается на 100%.

Фермеры также подчеркнули, что система маркировки фиксирует перемещение упаковки, но при этом не гарантирует подлинность содержимого.

В свою очередь, в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак") заявили, что данные системы также не показывают снижения активности крестьянских (фермерских) хозяйств.

"При оценке на основе данных за сентябрь – декабрь (маркировка началась в сентябре) годовой объем ввода в оборот молочной продукции КФХ и СПК в 2024 году можно оценить примерно в 67 тысяч тонн. В 2025 году этот показатель составил 72,9 тысячи тонн – то есть рост составил 8,8% год к году. В штуках – 9,25% год к году. По этим показателям нельзя сказать о сокращении активности фермерских хозяйств. Данные говорят о ее сохранении и уверенном росте", – отметили в пресс-службе.

Ранее в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе "Честный знак", вошли мясо и колбасные изделия. Решение направлено на борьбу с нелегальным оборотом такой продукции.

Потребители, в свою очередь, смогут получать полную информацию о товаре и проверять законность его реализации через мобильное приложение "Честный знак".

