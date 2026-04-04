04 апреля, 09:33

Общество

Роскачество проверит лапшу быстрого приготовления, спортивное питание и БАДы

Фото: 123RF.com/tkasperova

Роскачество проверит лапшу быстрого приготовления, спортивное питание, БАДы и молочную продукцию с высоким содержанием белка в 2026 году. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Максим Протасов.

"Мы посмотрим на такую растущую и достаточно емкую категорию как лапша быстрого приготовления. ... Мы обязательно это сделаем в 2026 году", – сказал он.

По словам главы Роскачества, большое количество офисных сотрудников приобретают и употребляют такую лапшу. Он напомнил, что в прошлом году ведомство изучало биологически активные добавки и выявляло определенные нарушения в продукции с Омега-3.

Кроме того, Роскачество планирует установить, какие продукты называют себя безглютеновыми недобросовестным образом, а какие действительно имеют право продаваться в розничных сетях.

Ранее Роскачество проверило подушки с наполнителем из гусиного и утиного пуха и пера 17 торговых марок по 60 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. По итогам исследования нарушения обнаружены у всей продукции.

Наиболее распространенной проблемой стала недостоверная информация о составе наполнителя. В ряде случаев при заявленных 100% пуха фактически обнаруживалось минимальное его количество.

