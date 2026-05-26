26 мая, 08:15

Глава МИД Литвы Будрис: призыв атаковать Калининград должен показать настрой Прибалтики

Глава МИД Латвии объяснил свои призывы атаковать Калининград

Фото: Getty Images/NurPhotо/Daniel Gnap

Инициатива о нападении на Калининград силами НАТО нужна, чтобы показать решимость стран Балтии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на интервью главы МИД Литвы Кестутиса Будриса LRT.

По его словам, балтийским государствам, включая Литву, необходимо развеять мифы о своей неспособности защищаться.

"Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию. Проблема не в Сувалкском коридоре – проблема в возможностях, которые есть в Калининграде", – указал он.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что действия стран Балтии являются сигналом для европейских партнеров о том, что Прибалтийские государства будут действовать, если это потребуется.

О разработанном странами НАТО сценарии блокады Калининграда стало известно еще в январе. Экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус пояснил, что к такому варианту планируется прибегнуть в случае прямого столкновения с Россией.

В мае Будрис призвал НАТО к силовым действиям в отношении Калининграда, чтобы "показать русским" возможности Альянса. По его словам, у НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве.

