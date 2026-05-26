Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 08:03

Город

"Мосбилет" приглашает увидеть более 120 работ Василия Нестеренко в ММОМА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В Московском музее современного искусства (ММОМА) начала работу экспозиция "Василий Нестеренко. В поисках света". На ней представлено более 120 произведений народного художника России, вице-президента Российской академии художеств (РАХ). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Нестеренко в 1985 году с золотой медалью окончил Московскую среднюю художественную школу, а в 1994-м – МГАХИ им. В. И. Сурикова. Он также проходил стажировку в Нью-Йорке. В 2004 году получил звание народного художника РФ, в 2007-м стал действительным членом РАХ, а в 2025 году занял пост вице-президента академии.

Структура выставки повторяет названия предыдущих персональных проектов автора. Экспозиция открывается портретом Зураба Церетели, скончавшегося в 2025 году. Работа под названием "Радость жизни" была завершена незадолго до открытия и демонстрируется публике впервые.

В экспозиции представлены произведения, связанные с религиозной живописью. В конце 1990-х Нестеренко участвовал в воссоздании росписей храма Христа Спасителя. Один из центральных экспонатов – рисунок фрагмента росписи "Воскресения Христова" в натуральную величину. Также выставлена репродукция престольной иконы "Плащаница", оригинал которой используется в церковных таинствах.

С 2020 года Василий Нестеренко является главным художником Главного храма Вооруженных сил РФ. В экспозицию включены работы, запечатлевшие процесс строительства храма и эскизы мозаик, в частности, с изображением Георгия Победоносца, Николая Чудотворца, Сергия Радонежского и русских воинов.

Историческая тематика представлена картинами, посвященными Смутному времени, петровской эпохе и событиям Первой мировой войны. Автор особо выделяет работу об обороне крепости Осовец в 1915 году. В экспозицию также включены эскизы к крупным произведениям, в том числе к картине "Избавление от Смуты" шириной девять метров. Оригиналы этих работ находятся в галерее художника на Бутырской улице.

Отдельный раздел отведен работам на тему материнства. Среди них выделяется картина "Бабье лето", героиней которой стала случайная прохожая. Пейзажи, написанные за 25 лет в разных странах мира (Италия, Испания, Бельгия, США, Россия), завершают экспозицию.

Выставка продлится до 12 июля 2026 года. Вход осуществляется по билетам в музей.

Также "Мосбилет" представил афишу третьего сезона фестиваля "Театральный бульвар". Мероприятие включит выступления ведущих театров Москвы, других регионов России, а также известных артистов и студенческих коллективов.

Читайте также


культурагород

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика