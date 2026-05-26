"Мосбилет" приглашает увидеть более 120 работ Василия Нестеренко в ММОМА

В Московском музее современного искусства (ММОМА) начала работу экспозиция "Василий Нестеренко. В поисках света". На ней представлено более 120 произведений народного художника России, вице-президента Российской академии художеств (РАХ). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Нестеренко в 1985 году с золотой медалью окончил Московскую среднюю художественную школу, а в 1994-м – МГАХИ им. В. И. Сурикова. Он также проходил стажировку в Нью-Йорке. В 2004 году получил звание народного художника РФ, в 2007-м стал действительным членом РАХ, а в 2025 году занял пост вице-президента академии.

Структура выставки повторяет названия предыдущих персональных проектов автора. Экспозиция открывается портретом Зураба Церетели, скончавшегося в 2025 году. Работа под названием "Радость жизни" была завершена незадолго до открытия и демонстрируется публике впервые.

В экспозиции представлены произведения, связанные с религиозной живописью. В конце 1990-х Нестеренко участвовал в воссоздании росписей храма Христа Спасителя. Один из центральных экспонатов – рисунок фрагмента росписи "Воскресения Христова" в натуральную величину. Также выставлена репродукция престольной иконы "Плащаница", оригинал которой используется в церковных таинствах.

С 2020 года Василий Нестеренко является главным художником Главного храма Вооруженных сил РФ. В экспозицию включены работы, запечатлевшие процесс строительства храма и эскизы мозаик, в частности, с изображением Георгия Победоносца, Николая Чудотворца, Сергия Радонежского и русских воинов.

Историческая тематика представлена картинами, посвященными Смутному времени, петровской эпохе и событиям Первой мировой войны. Автор особо выделяет работу об обороне крепости Осовец в 1915 году. В экспозицию также включены эскизы к крупным произведениям, в том числе к картине "Избавление от Смуты" шириной девять метров. Оригиналы этих работ находятся в галерее художника на Бутырской улице.

Отдельный раздел отведен работам на тему материнства. Среди них выделяется картина "Бабье лето", героиней которой стала случайная прохожая. Пейзажи, написанные за 25 лет в разных странах мира (Италия, Испания, Бельгия, США, Россия), завершают экспозицию.

Выставка продлится до 12 июля 2026 года. Вход осуществляется по билетам в музей.

