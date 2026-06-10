10 июня, 11:03Происшествия
Считающий себя ребенком мужчина попытался проникнуть в детсад в Подмосковье
Фото: rosguard.gov.ru
Мужчина попытался прокинуть в детский сад в подмосковном Орехове-Зуеве, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Московской области.
Тревожный сигнал поступил из дошкольного учреждения, расположенного на улице Лопатина. Правоохранители прибыли на место, где неизвестный размахивал руками, приставал к прохожим и ругался матом. Не обращая внимания на замечания окружающих, мужчина пытался проникнуть на охраняемую территорию. Его задержали.
Во время разбирательства 39-летний местный житель заявил, что хотел попасть в детсад, потому что считает себя ребенком.
Ранее нетрезвый водитель врезался в ограждение детского сада в микрорайоне Подрезково города Химки. Предварительно, автомобилист не справился с управлением. В результате аварии никто не пострадал. В отношении нарушителя составили административный протокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.
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