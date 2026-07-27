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27 июля, 15:31

Происшествия

Полиция начала проверку блогера, бросившего 5 тыс руб в водоем на Мамаевом кургане

Фото: MAX/"ГУ МВД России по Волгоградской области"

Полиция Волгограда проводит проверку после того, как блогер бросил купюру номиналом 5 тысяч рублей в водоем у памятника на Мамаевом кургане. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным местных СМИ, блогер Святослав Коваленко бросил деньги в водоем у скульптуры "Стоять насмерть" и наблюдал, как прохожие пытаются их достать. Правоохранители обнаружили в Сети видеозапись произошедшего.

В настоящее время сотрудники отдела полиции проводят проверку по данному факту, чтобы дать правовую оценку произошедшего и принять законное решение. В ведомстве уточнили, что действия мужчины могут быть квалифицированы как нарушающие общественный порядок.

Ранее правоохранители задержали мужчину, обстрелявшего подростка из пневматического ружья в подмосковной Электростали. В результате случившегося мальчик получил травмы. Оружие у злоумышленника изъяли.

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