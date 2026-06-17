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17 июня, 16:32

Происшествия

В Омске полиция начала проверку после конфликта женщины и постучавшего в ее окно мальчика

Фото: depositphotos/blinow61

Омская полиция проверяет размещенную в социальных сетях информацию о конфликте женщины и постучавшегося в окно ее дома школьника. Об этом УМВД по региону сообщили в комментарии РИА Новости.

"Информация, размещенная в социальных сетях, зарегистрирована и будет проверена сотрудниками полиции", – заявил собеседник агентства.

Как сообщили местные СМИ и пользователи соцсетей, инцидент произошел, когда школьники шли вместе с вожатой в зоопарк. Один из детей постучал в окно частного дома, на что его хозяйка отреагировала крайне резко, схватив ребенка.

На опубликованных кадрах видно, как женщина держит мальчика. Сопровождающая попросила отпустить ребенка, но местная жительница отказалась это сделать и потребовала объяснений.

Ранее в Приморском крае отец школьника вмешался в спор детей и распылил на них газовый баллончик. Несколько подростков пострадали, а мужчина скрылся с места происшествия. Позже его задержали.

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