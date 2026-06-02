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02 июня, 15:55

Происшествия

На Урале школьнице воткнули нож в спину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Свердловской области 12-летней девочке воткнули нож в спину в городе Полевском. Об этом сообщает пресс-служба городского отделения МВД России.

Информация о происшествии поступила в полицию вечером 30 мая от работников Полевской ЦРБ, куда обратилась девочка. У нее выявили проникающую колото-резаную рану грудной клетки, которая затрагивала левое легкое.

Правоохранители допросили девочку и выяснили, что днем 30 мая возле дома № 98, расположенного на улице Розы Люксембург, к ней и ее подругам подошли две незнакомые школьницы, которые выглядели как их сверстницы или немного старше. Во время общения между подростками возник конфликт.

В результате незнакомая девочка нанесла потерпевшей удар ножом в спину. По факту произошедшего было возбуждено дело о покушении на убийство. Для выяснения всех обстоятельств личный состав ОМВД был поднят по тревоге.

Для установления личности нападавшей были направлены запросы директорам всех школ, кондукторам общественного транспорта. Также были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. В результате 13-летнюю девочку удалось найти. Выяснилось, что перочинный нож она носила с собой для самообороны. Сейчас подросток поставлена на профилактический учет в ПДН.

Пострадавшей девочке уже сделали операцию, и сейчас находится в больнице. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Москве арестовали пенсионерку, которая семь раз ударила супруга ножом во время семейной ссоры. Инцидент произошел в квартире на Кронштадтском бульваре в Головинском районе на севере столицы.

По данным следствия, в какой-то момент 61-летняя женщина напала на мужа с ножом из-за "внезапно возникшей неприязни". От полученных травм тот скончался на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Женщине предъявили обвинение и взяли ее под стражу.

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