В Москве пенсионерка зарезала мужа во время ссоры

В Москве арестовали пенсионерку, которая семь раз ударила супруга ножом во время семейной ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

Инцидент произошел 24 мая в квартире на Кронштадтском бульваре в Головинском районе на севере столицы. По данным следствия, в какой-то момент 61-летняя женщина напала на мужа с ножом из-за "внезапно возникших неприязненных личных отношений". От полученных травм тот скончался на месте.

Уголовное дело по статье "Убийство" расследует Головинский межрайонный следственный отдел по САО. Место происшествия уже осмотрели следователи и криминалисты, они также назначили судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую.

Женщине предъявили обвинение и взяли под стражу.

