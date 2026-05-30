30 мая, 05:58

Операторы дронов ВС РФ сорвали атаку ВСУ в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Операторы дронов подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытку массированного применения беспилотной авиации противника на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе воздушной разведки были своевременно обнаружены вражеские аппараты в зоне проведения спецоперации. Для перехвата целей в воздух оперативно подняли расчеты ударных БПЛА.

Операторам удалось уничтожить разведывательные дроны самолетного типа Fly Eye, "Лелека" и "Домаха", которые противник использовал для корректировки артиллерийского огня и наведения. Помимо этого, в воздушном пространстве были поражены тяжелые ударные гексакоптеры типа "Баба-яга".

В ведомстве подчеркнули, что атака вражеской беспилотной авиации на данном участке фронта была полностью сорвана. Помимо находившихся в небе дронов, российским военнослужащим удалось вскрыть и уничтожить украинский замаскированный наземный пункт, а также ликвидировать только что доставленную туда партию БПЛА.

Кроме того, на этом направлении танковые экипажи нанесли огневое поражение местам скопления живой силы противника, а расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожали опорные пункты украинских военных.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили два населенных пункта в Днепропетровской области – Новоподгородное и Лесное. В ведомстве добавили, что всего за минувшую неделю солдаты ВС РФ заняли 10 населенных пунктов в зоне СВО.

политика

