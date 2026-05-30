Мошенники стали предлагать школьникам платную пересдачу экзаменов

Мошенники стали предлагать выпускникам школ платную пересдачу или исправление результатов экзаменов, сообщил РИА Новости член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

По словам юриста, после публикации баллов мошенники обещают "договориться" об изменении оценок через якобы "своего человека" в региональной комиссии.

Он добавил, что схема усилилась на фоне распространения фейковых апелляционных документов, созданных с применением технологий искусственного интеллекта.

