30 мая, 08:22

Мошенники стали предлагать школьникам платную пересдачу экзаменов

Мошенники стали предлагать выпускникам школ платную пересдачу или исправление результатов экзаменов, сообщил РИА Новости член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

По словам юриста, после публикации баллов мошенники обещают "договориться" об изменении оценок через якобы "своего человека" в региональной комиссии.

Он добавил, что схема усилилась на фоне распространения фейковых апелляционных документов, созданных с применением технологий искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему с обещанием быстрого заработка в мобильных играх. Во время игры на телефоне может внезапно появиться окно с заманчивым предложением легкого заработка. После ввода контактов жертве поступает звонок от "консультанта".

