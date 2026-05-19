Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 16:44

Общество

Росфинмониторинг назвал тревожным трендом рост популярности дипфейков у мошенников

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники все чаще используют голосовые и видеодипфейки для обмана граждан. В Росфинмониторинге эту тенденцию считают весьма тревожной, заявил статс-секретарь, замдиректора службы Герман Негляд.

"Практически видеоизображение и голос любого человека можно так качественно и недорого воспроизвести, что 90% людей не смогут отличить", – цитирует его ТАСС.

Также Негляд напомнил, что в России были введены запрет на открытие счетов несовершеннолетними без согласия родителей, ответственность за передачу карт третьим лицам, обязанность банков приостанавливать операции при подозрении на мошенничество, а также ограничения по количеству и сумме переводов с признаками дропов.

В результате по итогам прошлого года число преступлений с использованием новых технологий сократилось на 12%, количество дистанционных мошенничеств – на 9%. Негляд также отметил, что стоимость дроп-карты выросла до порядка 70 тысяч рублей, что свидетельствует о повышении издержек для организаторов преступного бизнеса.

Ранее член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предупредил, что мошенники начали применять обновленную схему "фейк-босс" с использованием дипфейков. По его словам, злоумышленники начали рассылать видеосообщения и совершать звонки, имитируя не только голос, но и внешность руководителей компаний.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика