Россиян предупредили о новой схеме мошенников "фейк-босс"

Мошенники стали применять обновленную схему "фейк-босс" с использованием дипфейков, передает ТАСС со ссылкой на члена думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина.

"Злоумышленники начали рассылать видеосообщения и совершать звонки, имитируя не только голос, но и внешность руководителей компаний", – предупредил депутат.

Появление мошеннической схемы в обновленном виде стало логичным этапом эволюции социальной инженерии, считает парламентарий. Ранее аферисты в основном использовали лишь подмену номера или текстовое сообщение от имени начальника, а теперь используются новые технологии.

Для создания правдоподобного дипфейка мошенники используют записи выступлений, интервью, видеоконференций. Затем жертве поступает видеозвонок от якобы начальника с требованием передать конфиденциальные данные или перевести средства.

На руку аферистам играют давление на срочность и авторитет руководителя, что делает атаку особенно эффективной, добавил Немкин. Кроме того, еще недавно создание качественного дипфейка требовало серьезных ресурсов, но теперь технологический порог снизился и аферистам доступны относительно простые инструменты.

"Подобные атаки могут быстро масштабироваться и выходить за пределы точечных инцидентов", – отметил парламентарий.

Для противодействия подобным ситуациям нужен комплексный подход, включая жесткие внутренние регламенты, многоуровневую верификацию финансовых операций, регулярное обучение сотрудников. Кроме того, любые запросы, даже если они поступили от начальника, нужно проверять через альтернативные каналы связи.

"Когда мошенники атакуют доверие, именно дисциплина и цифровая грамотность становятся ключевыми факторами защиты", – заключил Немкин.

Ранее мошенники стали использовать ссылки на всплывающее окно для маскировки вредоносных программных обеспечений (ПО). С помощью этой ссылки якобы можно посмотреть на кадры аварии с участием жертвы мошенников, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер. Однако на самом деле любое взаимодействие с этими окнами может привести к заражению устройства.

