В МВД предупредили о мошеннических ссылках на всплывающее окно

Мошенники стали использовать ссылки на всплывающее окно для маскировки вредоносных программных обеспечений (ПО). Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, с помощью этой ссылки якобы можно посмотреть на кадры аварии с участием жертвы мошенников, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер.

Однако в МВД предупредили, что любое взаимодействие с этими окнами может привести к заражению устройства. В связи с этим граждан попросили быть осторожнее.

"Относитесь к любым ссылкам, полученным в мессенджерах, как к источнику потенциальной угрозы", – заключили в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев предупредил, что мошенники начали подменять платежные QR-коды, наклеивая фальшивые поверх настоящих. В результате после сканирования деньги покупателя уходят на счет мошенников, а не магазину.

Он сообщил, что особенно часто такие ловушки можно встретить в местах массового скопления людей: в транспорте, на платежных терминалах и на парковках. Кроме того, аферисты могут вбросить поддельные квитанции ЖКХ в почтовые ящики или расклеить объявления с QR-кодами от УК в подъездах дома.

