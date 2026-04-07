Россиян ожидает 19 рабочих дней в мае этого года

Россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных дней в мае этого года. Это следует из производственного календаря.

Такое количество выходных дней образовалось из-за Праздника Весны и Труда, который отмечается 1 мая, а также из-за Дня Победы (9 мая). В результате граждане не будут работать в период с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая.

Помимо этого, 8 мая будет сокращенным днем, то есть россияне будут работать на час меньше.

Из оставшихся месяцев в этом году в мае будет меньше всего рабочих дней. Январь 2026-го более чем наполовину состоял из выходных и праздников и оказался самым "нерабочим" за последние 5 лет.

В апреле россиян ожидают 8 выходных дней. При этом рабочий день 30 апреля будет сокращен на один час в связи с наступлением Праздника Весны и Труда.

Таким образом, для сотрудников, работающих по графику пятидневной недели с восьмичасовым рабочим днем, 30-го числа рабочее время составит 7 часов.

