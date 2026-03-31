31 марта, 03:45

Россиян ждут 8 выходных в апреле

Восемь выходных дней ожидают россиян в апреле 2026 года при пятидневной рабочей неделе. Об этом в интервью РИА Новости сообщил доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.

Он уточнил, что в апреле нет нерабочих праздничных дней, предусмотренных статьей 112 Трудового кодекса РФ.

Ранее в Госдуме напомнили о четырехдневной рабочей неделе для россиян в июне. Она продлится с 8 по 11 июня.

В Думе напомнили, что укороченный график обусловлен празднованием Дня России. Так как 12 июня выпадает на пятницу, а следующая за ней суббота (13 июня) остается нерабочей без переноса, граждане получат три полноценных выходных дня подряд.

