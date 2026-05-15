74% россиян выразили доверие Владимиру Путину

Уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 74%. Это следует из опроса фонда "Общественное мнение", который был проведен с 1 по 3 мая среди 1,5 тысячи человек.

Полученные данные показали, что 75% населения считает, что российский лидер хорошо выполняет свою работу.

При этом 47% респондентов положительно оценили деятельность правительства, а 53% опрошенных одобрили работу председателя кабмина Михаила Мишустина.

Кроме того, согласно опросу, "Единую Россию" поддерживают 39% участников исследования, ЛДПР – 11%, КПРФ – 8%, "Новых людей" – 6%, а "Справедливую Россию" – 4%.

Опрос по доверию россиян Путину ранее провел и Аналитический центр ВЦИОМ. Тогда с 30 марта по 5 апреля показатель составил 73,8%. Согласно данным, премьер-министру России Михаилу Мишустину на тот момент доверяли 55,1% респондентов, а 45,1% одобряли его деятельность на посту.

