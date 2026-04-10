Опрос ВЦИОМ показал, что 73,8% россиян выразили доверие Владимиру Путину

Аналитический центр ВЦИОМ провел опрос, по результатам которого 73,8% россиян доверяют Владимиру Путину. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на заявление центра.

Опрос был проведен с 30 марта по 5 апреля этого года. Около 67,8% опрошенных положительно высказались о деятельности Путина. При этом доверяют премьер-министру России Михаилу Мишустину 55,1% респондентов, а 45,1% одобряют его деятельность на посту.

Прошлый опрос ВЦИОМ прошел в период с 19 по 22 марта и показал, что уровень доверия россиян к Путину составил 75%. Согласно полученным данным, деятельность правительства России одобряют 42,6% респондентов, а работу Мишустина – 46,1%.