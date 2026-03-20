20 марта, 11:00

Политика

Более 70% россиян заявили о доверии Владимиру Путину

Фото: kremlin.ru

Уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 76,7%, следует из опроса, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ.

Исследование проводилось с 9 по 15 марта. Участие в нем приняли 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.

Согласно актуальным данным, показатели доверия президенту снизились на 0,6 процентного пункта по сравнению с прошлым опросом. Падение было зафиксировано и в одобрении деятельности главы государства. Сейчас оно находится на отметке 72%.

Деятельность правительства страны, в свою очередь, положительно оценили 45,4% респондентов, а работу председателя кабмина Михаила Мишустина – 47%. Доверие премьер-министру выразили 57% россиян.

Опрошенные также высказали свое отношение и к лидерам парламентских партий. В частности, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов позитивно оценивается 30% граждан, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов – 29,4%, глава ЛДПР Леонид Слуцкий – 20,8%, а руководитель "Новых людей" Алексей Нечаев – 8,4%.

В то же время уровень поддержки "Единой России" снизился до 30,6%, КПРФ – 9,2%, ЛДПР – 9,7%, а "Справедливой России" – 5,3%. Фракция "Новые люди", напротив, показала рост на 1,2 процентных пункта, достигнув 10,7%.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин пользуется популярностью во всех возрастных категориях в стране. Таким образом он прокомментировал наличие в продаже разнообразных товаров с изображением лидера РФ. В частности, представить Кремля назвал тенденцию одним из способов выразить признательность президенту.

властьполитикаобщество

