Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 15:57

Спорт

Сборная Латвии получила техническое поражение за отказ от игры с Белоруссией

Фото: 123RF.com/olegdudko

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) присудил техническое поражение сборной Латвии за отказ от игры с Белоруссией в отборе на юниорский чемпионат Европы 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Матч должен был состояться 15 мая в Уэльсе. Однако в Латвийской федерации футбола заявили о намерении бойкотировать встречу.

В группе вместе со сборными Белоруссии и Латвии выступают Словакия и Сан-Марино. В очной встрече победила Словакия. В следующем туре команда Белоруссии выйдет на поле против Сан-Марино, а Латвия сыграет против Словакии. Матчи пройдут 18 мая.

Ранее UEFA определил всех участников финалов трех еврокубковых турниров сезона-2025/26. В частности, в финале Лиги чемпионов встретятся французский ПСЖ и лондонский "Арсенал". Матч состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

За победу в Лиге Европы будут бороться английская "Астон Вилла" и немецкий "Фрайбург". Игра пройдет 20 мая на стадионе "Бешикташ" в Стамбуле.

Продажи билетов на суперфинал Кубка России по футболу возобновились

Читайте также


спорт

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика