Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 16:35

Безопасность

В МВД предупредили о вирусах в видеоиграх и мессенджерах

Фото: depositphotos/romankosolapov​ 16

Кибермошенники могут распространять вредоносные файлы через видеоигры, мессенджеры и форумы. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Это в том числе шифровальщики, программы для удаленного доступа к устройствам и кражи персональных данных. В ведомстве отметили, что вредоносные файлы в компьютерах могут нанести ущерб как организациям, так и обычным пользователям.

Программы способны украсть документы, сведения о банковских картах, информацию из браузеров и мессенджеров, фото и видеопароли. Иногда они даже блокируют доступ к файлом, после чего злоумышленники начинают требовать выкуп.

В пример правоохранители привели историю с голосовым чатом в игре GTA. Там аферист познакомился с девушкой-игроком и под видом администратора сервера призвал ее установить на компьютер "служебную программу", которая якобы может защитить аккаунт.

После установления программы потерпевшая заметила, что ее персональные данные оказались украдены. Затем аферисты начали вымогать у девушки деньги.

В МВД предупредили, что украденные аккаунты мошенники могут использовать в своих схемах.

Ранее в России была зафиксирована волна рассылок вредоносных QR-кодов на корпоративные электронные почты. Они стали массовыми, а ссылки из них ведут потенциальных жертв на сайт оплаты за "отслеживание или получение почтового отправления с документацией".

Мошенники стали придумывать новые схемы с началом сезона отпусков

Читайте также


безопасность

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика