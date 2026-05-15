Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 17:28

Политика
Главная / Новости /

L’Antidiplomatico: заявление Путина о завершении конфликта на Украине было неслучайным

В СМИ назвали "неслучайным" заявление Путина о завершении конфликта на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Заявление Владимира Путина о скором завершении конфликта не было случайным, пишет L’Antidiplomatico.

В СМИ указали на то, что после слов Путина на Украине началась новая волна коррупционных скандалов.

"В Кремле не любят бросать слова на ветер, особенно когда дело касается серьезных вопросов", – подчеркнули в публикации.

9 мая российский лидер заявил, что в настоящий момент дело идет к завершению конфликта. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет и предлагает личную встречу. Путин добавил, что США искренне стремятся к урегулированию конфликта России и Украины, однако это, в первую очередь, дело двух стран.

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение экс-главе офиса украинского президента Андрею Ермаку. Было раскрыто его участие в организованной группе, причастной к легализации 460 миллионов гривен (779 миллионов рублей. – Прим. ред.). Речь шла о строительстве коттеджного поселка с частными резиденциями в селе Козин Киевской области.

Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере 140 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов. – Прим. ред.). Сам политик отверг обвинения и указал, что у него нет денег для внесения залога, однако "достаточно знакомых и друзей", которые могли бы внести данную сумму за него.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика