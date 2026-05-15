15 мая, 17:06

Общество

Верховный суд РФ привлек к ответственности матерившегося судью

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Верховный суд РФ согласился привлечь к ответственности матерившегося судью, сообщила пресс-служба инстанции.

ВС установил, что судья Четвертого кассационного суда в отставке Александр Супрун совершил в общественном месте действия, нарушающие порядок. Отмечается, что он использовал нецензурные выражения и хватал за форменное обмундирование врачей, которые оказывали ему помощь. Помимо этого, он попытался спровоцировать драку, проигнорировав требование правоохранителей показать документы и остановиться.

В суд поступило представление о привлечении Супруна к административной ответственности по статье за мелкое хулиганство, которое сопряжено с неповиновением законному требованию представителя власти. В результате Верховный суд дал согласие на привлечение Супруна к административной ответственности, подчеркнув, что данный вопрос не связан с осуществлением им судебных полномочий в прошлом.

Ранее ВС РФ отказался признавать уголовным преступлением магазинную кражу, которую совершила несовершеннолетняя в Татарстане. Девочка украла товары из гипермаркета в Бугульме на 5 674 рубля. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, однако ВС РФ не признал совершенное преступлением. Отмечается, что родственники возместили стоимость похищенного, а для гипермаркета не наступили негативные последствия.

