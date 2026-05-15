Верховный суд РФ привлек к ответственности матерившегося судью

Верховный суд РФ согласился привлечь к ответственности матерившегося судью, сообщила пресс-служба инстанции.

ВС установил, что судья Четвертого кассационного суда в отставке Александр Супрун совершил в общественном месте действия, нарушающие порядок. Отмечается, что он использовал нецензурные выражения и хватал за форменное обмундирование врачей, которые оказывали ему помощь. Помимо этого, он попытался спровоцировать драку, проигнорировав требование правоохранителей показать документы и остановиться.

В суд поступило представление о привлечении Супруна к административной ответственности по статье за мелкое хулиганство, которое сопряжено с неповиновением законному требованию представителя власти. В результате Верховный суд дал согласие на привлечение Супруна к административной ответственности, подчеркнув, что данный вопрос не связан с осуществлением им судебных полномочий в прошлом.

