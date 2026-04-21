Верховный суд обязал судей предлагать сторонам примирение

Российские суды должны будут активнее предлагать сторонам возможность примирения как наиболее экономичный способ решения споров. Об этом говорится в постановлении Пленума Верховного суда РФ, рассмотренном под председательством Игоря Краснова.

В документе подчеркивается, что завершение дела через примирение "обеспечивает достижение целей гражданского судопроизводства наиболее экономичным способом" и является предпочтительным вариантом урегулирования гражданско-правовых конфликтов.

Судьям при подготовке гражданских дел предписывается обязательно разъяснять сторонам возможность обратиться к медиаторам, судебным примирителям или использовать другие примирительные процедуры. Верховный суд отмечает, что такая практика уже предусмотрена Гражданским процессуальным кодексом как одна из задач подготовки дела к рассмотрению.

Ранее в России предлагали ввести обязательную примирительную процедуру при разводе. Инициатива предполагала введение на законодательном уровне обязательной медиации для людей, решивших расторгнуть брак.

В Госдуме полностью поддержали данную идею, подчеркнув, что помощь медиаторов особенно нужна в тех ситуациях, когда в семье есть дети.