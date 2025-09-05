Фото: depositphotos/fizkes

В России увеличились штрафы за неисполнение родительских обязанностей. Об этом рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Согласно статьям 63, 64, 80 Семейного кодекса, родители обязаны воспитывать детей, содержать, учить, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. С 11 августа 2025 года увеличили штраф за неисполнение родителями своих обязанностей. Обоснование: Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 302-ФЗ", – рассказал эксперт.

В настоящий момент за нарушение родителей обяжут выплатить штраф в 2 тысячи рублей, а раньше эта сумма составляла от 100 до 500 рублей. По словам специалиста, размер санкции не менялся с 2007 года.

Машаров добавил, что штрафы назначаются людям, которые создают угрозу жизни или здоровью своего ребенка, а также уклоняются от родительских обязанностей. Для пары, которая живет раздельно, но воспитывает ребенка вместе, этот закон не предполагает никаких исключений.

Нарушения рассматриваются комиссиями, но в некоторых случаях дело передается региональным судьям. Родители могут оспорить обвинения, если докажут, что за детьми ведется надлежащий уход, или назовут причины, которые помешали выполнять родительские обязанности, а также укажут на процессуальные ошибки при рассмотрении дела, заключил эксперт.

