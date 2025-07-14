Депутат Лантратова предложила начислять повышенные пенсионные баллы заботящимся о внуках

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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила начислять повышенные пенсионные баллы людям, которые занимаются воспитанием внуков и внучек, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам парламентария, многие дедушки и бабушки берут на себя роль полноценных родителей для детей. Они заботятся о малышах после рождения, оказывают финансовую и моральную поддержку.

"Но государство пока официально не признает этот вклад", – сказала Лантратова.

Она напомнила, что матерям, которые воспитали пятерых детей, дают право на досрочную пенсию, но ее не предлагают бабушкам, которые воспитали пятерых внуков.

Ранее Совфед отказался поддержать идею отмены пенсий по возрасту. Ее предложил политик и бизнесмен Константин Малофеев. Глава конституционного комитета Андрей Клишас отметил, что социальные выплаты по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях гарантированы Конституцией РФ.