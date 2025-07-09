В Госдуме предложили увеличить пенсионные надбавки с 70 лет

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Надбавки к пенсии необходимо выплачивать с 70 лет. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который разработал соответствующий законопроект и направил его на утверждение российскому кабмину, передает ТАСС.

Сейчас надбавки к пенсии выплачивают с 80 лет. Теперь же депутат предлагает ввести следующую схему: тем, кому уже исполнилось 70 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет повышена на 100%, достигшим 80 лет – на 200%, а 90 лет – на 300%.

Кроме того, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности на 200% должно затронуть и лиц, которые являются инвалидами I группы.

Нилов рассказал, что эта инициатива была разработана после приема граждан. Тогда с соответствующей проблемой обратился пенсионер из Луганска, который "много лет отработал на опасном производстве".

Депутат напомнил, что с 1 января 2025 году размер фиксированной выплаты составляет 8 907,7 рубля. Однако, по его словам, выплата надбавок с 80 лет и их сумма "не дают значительной части пожилых граждан возможности реализовать это право".

"В России до 80 лет доживает только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет – лишь 16% мужчин и около 34% женщин", – уточнил Нилов.

С января следующего года начнет действовать порядок двойной индексации страховых пенсий. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов напомнил, что в феврале 2026 года выплаты пересчитают с учетом прошедшей инфляции.

В апреле будет прибавка в зависимости от того, сколько средств собралось в Соцфонде России. По мнению Гаврилова, основной целью новой схемы будет учитывание разных факторов в экономике и приближение пенсионных выплат к реальным изменениям уровня цен и зарплат.

