Депутат Гаврилов объяснил механизм двойной индексации пенсий в 2026 году

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С января 2026 года начнет действовать порядок двойной индексации страховых пенсий. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, каким будет реальный размер индексации пенсий в 2026 году и какие меры возможны по ее увеличению.

Депутат напомнил, что в феврале 2026 года выплаты пересчитают с учетом прошедшей инфляции, а в апреле прибавят еще в зависимости от того, сколько средств собралось в Соцфонде РФ.

При этом если средние зарплаты будут выше инфляции, то возможна дополнительная прибавка. Вместе с тем ее уровень в любом случае будет ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии.

"Допустим, в 2025 году человек получает страховую пенсию в размере 23 000 рублей. Если инфляция составит 5%, с февраля следующего года сумма пенсии может подняться до 24 150 рублей. В апреле, при условии, что доходы фонда позволяют добавить еще 2%, размер подрастет примерно до 24 633 рублей. В итоге за год фактическое повышение окажется в районе 1 633 рублей, что не выглядит слишком существенным при постоянном росте цен", – цитирует Гаврилова ТАСС.

По его мнению, основной целью новой схемы будет учитывание разных факторов в экономике и приближение пенсионных выплат к реальным изменениям уровня цен и зарплат.

Одним из дополнительных вариантов решения проблемы недостаточной индексации может стать введение привязки части индексации к динамике потребительских расходов конкретно пенсионеров, либо через анализ их реальных трат, либо в формате оценки потребительской корзины, добавил депутат.

Гаврилов предположил, что механизм можно было бы реализовать через отдельный целевой пенсионный индекс, который бы брался за основу для второй, апрельской надбавки.

Ранее в Госдуме сообщили, что индексация социальных пенсий на 14,75%, которая начала действовать с 1 апреля, коснулась почти 4,2 миллиона россиян. Она распространяется не только на самих получателей социальной пенсии, но и на тех, чьи выплаты зависят от ее размеров.

По данным Социального фонда, в России было зарегистрировано более 41 миллиона пенсионеров по состоянию на 1 января 2025 года. Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, еще 2 193 963 гражданам выплачивают пенсии по инвалидности, а 1 456 262 человека получают выплаты по случаю потери кормильца.