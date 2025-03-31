Депутат Нилов: в России не обсуждается повышение пенсионного возраста

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Никакие законопроекты на тему повышения пенсионного возраста в России не рассматриваются и не обсуждаются ни в Госдуме, ни в кабмине. Об этом заявил глава профильного комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.

Так парламентарий прокомментировал появившуюся в интернете информацию о якобы связи повышения возраста молодежи с возрастом выхода на пенсию. Нилов напомнил, что последний критерий был увеличен в 2018 году. По его словам, еще только заканчивается так называемый переходный период.

Ранее глава АНО "Семья и Родина" Наталья Локтева предложила увеличить возраст молодого поколения до 40 лет. Академик РАН Геннадий Онищенко поддержал идею, указав на рост средней продолжительности жизни и изменение возрастной структуры.

Более того, инициативу повышения возраста молодежи до 44 лет одобрил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, опираясь на классификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно ей, к молодому поколению относятся люди от 18 до 44 лет.