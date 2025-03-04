Депутат Гаврилов: военные и сотрудники вредных производств могут выйти досрочно на пенсию

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Военные, сотрудники вредных производств, многодетные матери смогут выйти досрочно на пенсию в 2025 году. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС.

Согласно законодательству, существуют две группы работников, которые трудятся в тяжелых условиях. Первая категория включает занятых на особо тяжелых и вредных производствах, к ним относятся подземные горные работы, металлургия, химическая и угольная промышленность, нефтепереработка и полиграфия, отметил депутат. Представительницы этой группы могут претендовать на заслуженный отдых в 45 лет, если трудовой стаж составляет не менее 15 лет. Для мужчин минимальный возраст выхода на пенсию – 50 лет, при условии, что общий стаж работы не менее 20 лет.

Вторая группа работников включает занятых на местах с тяжелыми условиями труда, то есть металлургов, химиков, нефтепереработчиков. Поэтому женщины, отработавшие не менее 20 лет, могут выйти на пенсию уже в 50 лет, а мужчины – в 55 лет при стаже 25 лет, пояснил Гаврилов.

Кроме того, граждане, проживающие в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, могут претендовать на досрочное назначение пенсии. Мужчины, проработавшие в таких условиях не менее 15 лет, и женщины, имеющие стаж работы в северных регионах не менее 20 лет, могут выйти на пенсию на пять лет раньше.

"Для них общий трудовой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет – для женщин. Женщины, имеющие двух и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет при стаже 20 лет и не менее 12 лет работы в северных районах", – объяснил парламентарий.

Также досрочно смогут выйти на пенсию военнослужащие, сотрудники МВД, УФСИН, Росгвардии, пожарные, космонавты и летчики на государственной или военной службе. По словам Гаврилова, для выхода на пенсию военным необходимо либо отслужить 20 лет, либо достичь возраста 45 лет при наличии 25 лет стажа, из которых 12,5 года должны быть отданы военной службе.

Люди, которые долго работали и платили страховые взносы, также могут отправиться на пенсию раньше положенного срока. Для женщин это возможно в 55 лет, а для мужчин – в 60. В таком случае возраст выхода на пенсию снижается на два года. Это правило действует и для безработных людей предпенсионного возраста, если их увольнение произошло не по их инициативе.

В текущем году отправиться на досрочную пенсию смогут и многодетные матери. При наличии трех детей женщины смогут выйти на пенсию в 57 лет, при наличии четверых – в 56 лет. Если у матери пять и более детей, она может уйти на отдых в 50 лет. При этом необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент не ниже 30.

Вместе с ними сотрудники здравоохранения и образования могут выйти на пенсию по выслуге лет, педагоги – после 25 лет работы. Для медиков из сельской местности это время составляет 25 лет, для городских – 30 лет. Артисты балета, театра и цирка могут уйти на пенсию досрочно при стаже от 15 до 30 лет в зависимости от специфики профессии.

Гаврилов обратил внимание, что уйти на досрочную пенсию можно через заявление в Социальный фонд России. Гражданину необходимо указать данные паспорта, СНИЛС, трудовой книжки и документы, которые подтверждают право на досрочное назначение пенсии. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы, например, свидетельства о рождении детей для многодетных матерей или медицинские заключения при выходе на пенсию по состоянию здоровья.

"В 2025 году базовый размер фиксированной выплаты составляет 8 908 рублей, а стоимость одного пенсионного балла установлена в размере 145,69 рубля", – уточнил депутат.

Кроме того, в России предусмотрены дополнительные выплаты для тех, кто работал в регионах, относящихся к Крайнему Северу, а также для пенсионеров, которые содержат нетрудоспособных членов семьи.

Однако в случае, если у человека не хватает трудового стажа, нет необходимых документов или его заявление не соответствует требованиям, ему могут отказать в назначении досрочной пенсии. Тогда гражданин может подать заявление на пересмотр или отправиться в суд для защиты прав.

Одной из частых причин отказа в назначении пенсии, указал Гаврилов, является несоответствие индивидуального пенсионного коэффициента установленному нормативу.

После того как пенсия назначена досрочно, гражданин может продолжать работать. При этом выплата пенсии не прекращается, даже если человек продолжает трудиться.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов напомнил, что граждане, осуществляющие трудовую деятельность как самозанятые, рискуют остаться без страховой пенсии, если добровольно не начнут формировать будущие выплаты.

Кроме того, с проблемой получения страховой пенсии могут столкнуться россияне, получающие неофициальную зарплату в конверте – частично или полностью, добавил парламентарий.